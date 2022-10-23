В возрасте 78 лет умер владелец команды "Формула-1" Дитрих Матешиц Фото: REUTERS

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков "Ред Булл" и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Последние полтора года Матешиц не появлялся на публике из-за тяжелой болезни, а несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось, пишет ТАСС.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, нидерландский пилот Макс Ферстаппен команды «Ред Булл» одержал победу в гонке «Формулы-1» в рамках этапа Гран-при Канады, который проходил в Монреале. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, замкнул тройку лучших британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес». Француз Шарль Леклер, выступающий в итальянской «конюшне» прорвался с последнего ряда стартовой решетки на пятое место.