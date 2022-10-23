Си Цзиньпинь избран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок Фото: REUTERS

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва принял решение о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Об решении ЦК сообщает агентство «Синьхуа».

Кроме того, Си Цзиньпина утвердили на третий срок на должность председателя Военного совета Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Данные решения были приняты по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.

В минувшую субботу, 22 октября, в Пекине прошла церемония закрытия XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, на котором также был избран новый состав Центральной комиссии по проверке дисциплины.

Как сообщалось, что Си Цзиньпин совершил серьезные перестановки в Центральном комитете Коммунистической партии Китая. В опубликованном после закрытия XX Всекитайского съезда КПК новом списке членов Центрального комитета партии отсутствовали четыре члена постоянного комитета политбюро ЦК, который является руководящим органом из семи человек.