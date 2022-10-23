Аналитик предупредил о возможном падении доллара до 50 рублей

«Прайм»: аналитик Антонов сообщил о возможном падении курса доллара до 50 рублей Фото: REUTERS

В случае повышения геополитических рисков, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и «качелей». Такое заявление сделал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Как отметил эксперт, риски для повышения волатильности по рублевым парам до сих пор существуют, даже несмотря на сдержанную реакцию фондовых и валютных рынков на геополитические новости минувшей недели.

Антонов заявил, что на данный момент Центробанк РФ в состоянии потушить любую волатильность при помощи ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит, однако аналитик предупредил, что ситуация может в корне поменяться, если на повестке дня станет всплывет тема санкций в отношении НКЦ.

«Тогда нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро», - приводит агентству «Прайм"» эксперт.