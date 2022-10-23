Депутат бундестага призвал Германию, Францию и Польшу объединиться против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат немецкого бундестага Вольфганг Шойбле заявил о необходимости Варшаве и Парижу объединиться с Берлином, указав на угрозу со стороны России.

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», - написал немецкий депутат в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как заявляет Шойбле, по этом причине трем странам необходимо взять на себя руководящую роль, выступив ядром европейского оборонительного сообщества. По его словам, Германия, Франция и Польша должны будут выработать общие направления военной политики, к которым позже смогут присоединиться другие европейские страны.

«А если они будут действовать еще смелее, то смогут оперативно объединять свои национальные вооруженные силы в одну армию, об использовании которой они будут принимать совместные решения», - считает политик.

Шойбле заявляет, что другим образом «Польша, другие восточноевропейские страны, а теперь и Скандинавия», которым «угрожает» Москва, поступить просто не могут.