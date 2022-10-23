Председатель парламента ЦАР заявил, что присутствие российских военных идет на пользу стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присутствие военных инструкторов из России идет на пользу Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое заявление сделал председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

Председатель парламента ЦАР отметил, что российские военные инструкторы останутся в Центральноафриканской Республике до устранения проблем с безопасностью в стране, подчеркнув, что военные из России приезжают в республику вовсе не с целью остаться там навсегда, а для того, что провести обучение местных военнослужащих.

«Мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу. Это правда, что в ЦАР есть иностранные военные, но они не останутся здесь навечно», - приводит РИА Новости слова парламентария, который указал на то, что российские военные в ЦАР «на определенное время и в какой-то момент покинут … страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены».

В конце августа текущего года в ЦАР дополнительно прибыли 210 российских военных инструкторов. По данным Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), на данный момент в Центральноафриканской Республике работают 1345 инструкторов из России.