РИА Новости: Украинские власти готовят провокацию с применением "грязной бомбы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти готовят провокацию, которую намерены провести на территории Украины при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбой». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники в нескольких странах, в том числе на Украине.

Сообщается, что целью провокации станет обвинение Москвы в применении данного оружие массового уничтожения, после чего последует запуск во всем мире мощной антироссийской кампании.

Как заявляют источники, Украина под руководством западных кураторов уже приступает к практической части реализации этого плана. По данным собеседников агентства, задача изготовить необходимый снаряд поставлена перед руководством Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевским Институтом ядерных исследований. Отмечается, что работы уже на завершающей стадии.

Тем временем, по данным источников, президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам своей администрации осуществлять негласные контакты с Лондоном по вопросу возможной передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Инициаторы провокации подразумевает, что Москва потеряет поддержку ключевых партнеров, а западные страны снова смогут поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.