The Economist: мировую финансовую систему ждут серьезные испытания Фото: REUTERS

Мировая финансовая система находится в затруднении после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), а это только первое тяжелое испытание из числа тех, что предстоит пережить. Об этом сообщает The Economist.

В минувшие воскресенье, 22 октября, ФРС принял решение об ужесточении политики, а цены активов быстро начали падать. Только с начала 2022 года рыночная капитализация акций в США опустилась 12 трлн, а на 7 трлн упала стоимость облигаций. Жилье также начинает дешеветь, однако медленно, при этом ипотечные ставки выросли с 3% в прошлом году до 7% в этом году. Мировые же рынки пребывают в смятении, поскольку доходность государственных облигаций стала сильно изменяться.

Как отмечают в публикации, все тревожные сигналы говорят о том, что мир переходит в новое состояние, а финансовые рынки не только фиксируют болевые сигналы, но и сами страдают от того, что происходит.

По мнению авторов статьи, сильнее всего кредитные рынки могут пострадать от неликвидности, что возможно приведет к полному прекращению кредитования. Если данный процесс выйдет из-под контроля, то его будут решать местные Центробанки, но придется искать нестандартные пути решения.