Украинская армия нанесла удары по гостинице в Энергодаре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в воскресенье, 23 октября, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по въезду в Энергодар, а также выпустили три артиллерийских снаряда по гостинице в городе, где проживают сотрудники Росэнергоатома, но в момент удара их не было в здании.

«Сегодня в воскресное утро террористы ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС», - написал член главного совета администрации в своем Telegram-канале.

Как сообщил Рогов, обстрел велся с противоположной стороны Днепра. По его словам, согласно предврительным данным, украинские войска били по Энергодару из 155-мм американских гаубиц M777. Рогов уточнил, что сообщений о пострадавших не поступало, а каковы разрушения и ущерб от обстрела, на данный момент также на сообщается.

«Всего за сутки боевики ВСУ нанесли по городу и его окрестностям свыше 40 ударов», - добавил он.