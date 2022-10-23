Военный самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил Иркутский губернатор.

"По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь", - заявил глава региона, уточнив, что на данный момент информации о пострадавших пока нет.

Напомним, только в начале недели, 17 октября, в Ейске потерпел крушение военный самолет Су-34, который упал прямо во дворе жилого девяти - этажного здания. В результате разлива топлива здание загорелось. Сообщалось, что двое пострадавших были экстренно отправлены из Ейска в Краснодар. Одна из них беременная женщина. Жертвами происшествия стало 15 человек, а пострадало еще 43. Сайт KP.RU составил тогда подробную хронологию событий трагедии в Ейске.