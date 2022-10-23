Следователи осмотрели место попадания украинской ракеты во двор жилого дома в Донецке

За прошедшие сутки регион был обстрелян более 270 раз из различных видов оружия
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Сотрудники Следственного комитета России провели осмотр места попадания ракеты в Петровском районе города Донецка, об этом сообщает ТАСС.
«Проводится осмотр места происшествия в Петровском районе города Донецка, который был подвергнут артиллерийскому удару, в том числе ракетному, предположительно со стороны вооруженных формирований Украины», - приводит агентство заявление представителя СК России.
Как уточняется, удар пришелся во двор частного дома, где нет никакой военной техники и проживают только мирные граждане. Взрывом повреждена хозяйственная постройка и выбиты стекла соседних домов. В ходе осмотра места взрыва были изъяты поражающие элементы с серийными номерами и маркировкой.
На расположенном поблизости участке следователи обнаружили неразорвавшуюся ракету, предварительно, иностранного производства, которая разрушила хозяйственную постройку и выбила стекла в домах.
За прошедшие сутки регион был обстрелян более 270 раз из различных видов оружия. При этом погиб один человек и двое ранены.