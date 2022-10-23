ВС России уничтожили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили сегодня, 23 октября, в Минобороны России.

"В воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово в ЛНР", - уточняется в сообщении.

Также за минувшие сутки российской ПВО были сбиты 15 дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.