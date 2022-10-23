ВС России нанесли новые удары по системам военного управления Украины Фото: Александр КОЦ

Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления и энергетики Украины, сообщили сегодня, 23 октября, в Минобороны РФ.

"В течение суток российские войска продолжали нанесение ударов при помощи высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также в ведомстве добавили, что все цели удалось поразить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.