На Украине предложили ввести санкции против умершей в 2015 году певицы Елены Образцовой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная экспертная группа, которую возглавляют руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в Москве Майкл Макфол, предложила Украине ввести санкции против известных россиян. В их число попала, в частности, оперная певица Елена Образцова, умершая в 2015-м году.

Образцова попала в список так называемой "дорожной карты индивидуальных санкций" против российских физлиц и компаний, поддерживающих российскую политику в отношении Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против губернатора Алтайского края.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.