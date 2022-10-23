The New Yorker: США отказались продавать Украине больше HIMARS из-за снижения запасов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США не планируют поставлять Украине большое число реактивных систем залпового огня HIMARS по причине ограниченных промышленных мощностей, сообщает The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

"Мы сразу отмечали: "Вы не получите много таких систем"... Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля", - уточнили в американском оборонном ведомстве.

Как говорится в публикации, каждая пусковая установка стоит примерно 7 млн долларов. По подсчетам специалистов, Украина тратит свыше пяти тысяч ракет в месяц, при том как их производитель Lockheed Martin выпускает всего девять тысяч единиц в год.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.