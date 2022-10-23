Украина потеряла около 90% мощностей ветряной энергетики в ходе боевых действий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина в ходе боевых действий лишилась 90 % ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

"Мы потеряли уже примерно 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери… У нас был большой прорыв в "зеленой энергетике" в 2019 году…", - отметил Галущенко в интервью каналу "Мы-Украина".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.