Жительница дома, на который упал Су-30 в Иркутске, чудом спаслась

Ольга Милешина проживает в половине дома, которая в меньшей степени пострадала от крушения самолета. Фото: REUTERS

Жительница пострадавшего в результате крушения самолета СУ-30 дома Ольга Милешина назвала 23 октября вторым днем рождения своей семьи. Об этом она рассказала irk.kp.ru.

Ольга Милешина проживает в половине дома, которая в меньшей степени пострадала от крушения самолета. В момент ЧП она вышла из дома в пристройку.

«Я еле-еле вышла из нашего «чулана», буквально разгребая горячие ветки. Зашла в дом, а там все в дыму. Вывела маму и сына, мы пошли через огород к соседу на участок. Больше всего за сына испугалась», - сообщила корреспонденту irk.kp.ru чудом выжившая Ольга.

В результате падения СУ-30 в доме обвалилась стена, стоявший рядом с домом автомобиль Ольги полностью сгорел.

Ольга рассказала, что семье ее соседей также повезло. Они занимают вторую половину здания, именно на нее и упал Су-30. Но в этот день они уехали из дома.

Как уточняется, семьям, потерявшим свое жилье в результате крушения, региональные власти обещают помочь.

В настоящее время жильцы временно переехали к родственникам.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в воскресенье 23 октября во время испытательного полета потерпел крушение военный самолет СУ-30, двое летчиков погибли.