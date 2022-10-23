Военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком

Семен Пегов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил сегодня, 23 октября, в Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Пегов - автор проекта WarGonzo, где он освещает военные действия в различных точках планеты.

Насколько сильным оказалось ранение, пока не уточняется. С начала специальной военной операции по защите республик Донбасса Пегов трудился в самых опасных зонах боевых действий.

К настоящему времени известно, что Пегов был госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу, об этом сообщило информагентство ТАСС со ссылкой на заявление медиков учреждения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.