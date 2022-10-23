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Звезды23 октября 2022 16:25

Актер Андрей Божанов пытался ограбить банк в Санкт-Петербурге

Герой сериала “Улицы разбитых фонарей” хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиты
Владимир РОМАНЕНКО
Герой сериала “Улицы разбитых фонарей” хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиты

Герой сериала “Улицы разбитых фонарей” хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиты

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Российский актер, герой сериала “Улицы разбитых фонарей” Андрей Божанов, совершил “неудачное” ограбление банка в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 23 октября, написал во всех подробностях "Комсомольская правда - Санкт-Петербург". Актер всего лишь хотел, чтобы его заключили под стражу, и он не платил по кредитам, однако против него возбудили уголовное дело по статье “Разбой”. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

“Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги, - рассказывал на допросах Божанов, - раньше я говорил, что угрожал пистолетом и требовал деньги у кассира. Но на самом деле я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира!”

Днем Божанов явился в отделение банка, подошел к одному из окон для выдачи валюты и наставил пистолет на работницу банка, которая сидела за пуленепробиваемым стеклом. Актер начал требовать деньги, однако, сотрудница банка не растерялась, спряталась под стол и нажала тревожную кнопку.

“Он зашел ко мне и потребовал: «Давай деньги». Я ему отрезала: «Давай паспорт!». После этого он достал из куртки пистолет и направил его на меня, и снова сказал: «Давай деньги!»”, - рассказывает кассир банка Маргарита.

После неудачной попытки, Божанов как ни в чем не бывало сел в свою машину и поехал домой.

Полиция без труда вышла на “горе-преступника” и задержала героя криминальных сериалов на выходе из дома.

“Всегда был спокойный, уравновешенный, не авантюрист, зачем он на это пошел?” - удивляются коллеги артиста.

Жена актера Андрея Божанова не меньше поразилась поступку супруга. По ее словам он был заботливым мужем и отцом, который старался как мог прокормить семью.

“С 2019 года у него начались проблемы в бизнесе. У нас доверительные отношения, но проблемами он со мной никогда не делился. Я лишь замечала, что у него подавленное настроение”, - рассказывает жена актера.

Однако тем временем у Божанова были серьезные проблемы с финансами, которые он не мог решить, из-за чего и пошел на "неудачное" преступление.

Это не первый случай, когда на актеров сериала “Улицы разбитых фонарей” заводят уголовные дела и арестовывают. 13 апреля 2021 года, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовные дела на российского актера Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Звезда криминального сериала домогался подростков.