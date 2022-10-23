Актер Андрей Божанов пытался ограбить банк в Санкт-Петербурге

Герой сериала “Улицы разбитых фонарей” хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиты Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Российский актер, герой сериала “Улицы разбитых фонарей” Андрей Божанов, совершил “неудачное” ограбление банка в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 23 октября, написал во всех подробностях "Комсомольская правда - Санкт-Петербург". Актер всего лишь хотел, чтобы его заключили под стражу, и он не платил по кредитам, однако против него возбудили уголовное дело по статье “Разбой”. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы.

“Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги, - рассказывал на допросах Божанов, - раньше я говорил, что угрожал пистолетом и требовал деньги у кассира. Но на самом деле я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира!”

Днем Божанов явился в отделение банка, подошел к одному из окон для выдачи валюты и наставил пистолет на работницу банка, которая сидела за пуленепробиваемым стеклом. Актер начал требовать деньги, однако, сотрудница банка не растерялась, спряталась под стол и нажала тревожную кнопку.

“Он зашел ко мне и потребовал: «Давай деньги». Я ему отрезала: «Давай паспорт!». После этого он достал из куртки пистолет и направил его на меня, и снова сказал: «Давай деньги!»”, - рассказывает кассир банка Маргарита.

После неудачной попытки, Божанов как ни в чем не бывало сел в свою машину и поехал домой.

Полиция без труда вышла на “горе-преступника” и задержала героя криминальных сериалов на выходе из дома.

“Всегда был спокойный, уравновешенный, не авантюрист, зачем он на это пошел?” - удивляются коллеги артиста.

Жена актера Андрея Божанова не меньше поразилась поступку супруга. По ее словам он был заботливым мужем и отцом, который старался как мог прокормить семью.

“С 2019 года у него начались проблемы в бизнесе. У нас доверительные отношения, но проблемами он со мной никогда не делился. Я лишь замечала, что у него подавленное настроение”, - рассказывает жена актера.

Однако тем временем у Божанова были серьезные проблемы с финансами, которые он не мог решить, из-за чего и пошел на "неудачное" преступление.

Это не первый случай, когда на актеров сериала “Улицы разбитых фонарей” заводят уголовные дела и арестовывают. 13 апреля 2021 года, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовные дела на российского актера Никиту Струкова, которого ранее подозревали в педофилии. Звезда криминального сериала домогался подростков.