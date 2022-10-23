Слуцкий прокомментировал призывы Зеленского ударить по России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Призывы украинского лидера Владимира Зеленского нанести удары по Кремлю говорят о его агонии на фоне провала проекта "анти-Россия", написал в Телеграм-канале глава комитета Госдумы РФ по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

“На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "антиРоссия", - выразил свое мнение Слуцкий.

Ранее Зеленский заявил, что после его смерти мир должен погибнуть в ядерном апокалипсисе. Украинский лидер призвал НАТО ударить ядерным оружием по Кремлю.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 октября 2022 года можно прочитать здесь.