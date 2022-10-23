Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне в Потсдаме, фото: скриншот с видео

Активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation облили сегодня, 23 октября, в музее "Барберини" в Потсдаме картину французского художника Клода Моне из серии "Стога" густой желтой жидкостью, предположительно, картофельным пюре. Об этом представителям СМИ рассказала сотрудник учреждения Каролин Штранц.

"Еще потребуется изучить, нанесен ли картине ущерб и какой", - отметила она. В акции принимали участие четыре человека. Как уточнила Штранц, полотно было защищено стеклом. Сотрудник музея также отметила, что несколькими днями ранее появились данные о том, что группа планирует провести акцию.

В полиции рассказали, что два человека были задержаны, их подозревают в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу. Инцидент произошел примерно в 15:00 (16:00 по московскому времени). Активисты облили объект искусства и приклеили себя рядом с ним к колонне.

Ранее несколько экологических активистов в пятницу, 22 июля, приклеили себя к картине Сандро Боттичелли “Весна” во флорентийской Галерее Уффици. В музее они расстелили баннер с надписью “Последнее поколение: без газа, без угля”. Как сообщалось, картина Боттичелли не пострадала, поскольку была защищена прочным стеклом, а активистов увели правоохранительные органы.