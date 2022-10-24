Макрон считает, что российские власти используют РПЦ для оправдания своей политики Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российские власти используют руководство православной церкви для оправдывания собственной политики господства. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы знаем, что православной элитой манипулирует российская власть, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религий состоит в том, чтобы защищать достоинство и всеобщее уважение", - сказал он на встрече представителей мировых религий "Взывая о мире. Диалог религий и культур" в Риме.

В ходе встречи Макрон также заявил, что украинский народ должен быть способен выбрать время и условия для мира, перспектива которого существует.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что российский лидер Владимир Путин, по его мнению, с уважением относится к Франции и выделяет ее среди других западных стран.

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон проговорил за полгода с российским президентом Владимиром Путиным в общей сложности сто часов. При этом Макрон затруднился ответить, сколько раз он беседовал с Путиным.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.