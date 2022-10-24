Торнадо обрушился на север Франции Фото: REUTERS

Север Франции пострадал от торнадо, который обрушился вечером в воскресенье, 23 октября, на департаменты Сомма и Па-де-Кале. Сильные ветра привели к значительным разрушениям. Об этом сообщают местные префектуры.

Торнадо обрушился на север Франции Фото: REUTERS

Как сообщается, в департаменте Сомма повреждены несколько домов и ряд объектов инфраструктуры, а также десятки зданий лишились электричества. Уточняется, что жертв нет.

Один человек пострадал в результате непогоды в Па-де-Кале. Как сообщают в префектуре департамента, часть домов были разрушены, а жители также лишились электричества.

Торнадо обрушился на север Франции Фото: REUTERS

По данным телеканала BFMTV, в данном департаменте особенный ущерб ощутили в коммуне Биюкур, где торнадо снес крышу церкви, а также нескольким зданиям. Кроме того, сильные ветра также привели к обрушениям деревьев и падению электрических столбов на дорогу. В Биюкуре эвакуировали около 150 жителей.