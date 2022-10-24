Песков подтвердил присвоение Героя России командиру морпехов с позывным "Струна"

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин наградил званием Герой России командира 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты с позывным "Струна". Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 октября 2022 года.

Напомним, "Струна" получил широкую известность после видео, опубликованного боевиками запрещенной в России террористической организации "Азов"*.

Командир морпехов предложил украинским националистам сложить оружие и выйти с "Азовстали". Нацисты в ответ выстрелили из гранатомета в БТР, которым он командовал. Ответным огнем боевики были уничтожены.

Как писал сайт "КП-Крым", губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил "Струну" с получением награды. Он отметил, что участник спецоперации стал легендой еще до присвоения этого почетного звания.

* запрещенная в России террористическая организация