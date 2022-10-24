Российские войска отбили атаку ВСУ на Николаево-Криворожском и Краснолиманском направлениях Фото: Александр КОЦ

Российские военные за сутки уничтожили на Николаево-Криворожском направлении свыше 80 военнослужащих ВСУ, сообщили сегодня, 24 октября, в Минобороны РФ.

"На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск возле населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области. В результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии было ликвидировано более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей", - уточнили в министерстве.

Также российские силы отразили все украинские атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, добавили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.