Глава Амурской области Василий Орлов: «Готовить кадры для экономики региона необходимо начинать еще в школе»

В Амурской области на базе колледжей создали 26 современных мастерских. Фото: пресс-служба правительства региона.

За последние четыре года в Амурской области на базе колледжей по приоритетным направлениям подготовки создали 26 современных мастерских. В 2023 году в регионе откроется еще 12 мастерских. Начинать профессиональную подготовку кадров необходимо как можно раньше, подчеркнул губернатор Василий Орлов. Глава Приамурья 24 октября обсудил вопросы кадрового потенциала региона с заместителем директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Юлией Ханьжиной.

«Готовить кадры для экономики региона необходимо начинать еще в школе. Это касается не только профориентационной работы, но и трудового воспитания, - отметил Василий Орлов. - Например, приучать детей к труду можно через ту же уборку в классах. Что касается организаций профессионального образования – руководители обязаны тесно коммуницировать с бизнесом, с потенциальными работодателями. Кроме того, хочу обратить внимание на эффективную практику – создание при учреждениях СПО малых производств. Хорошую работу выстроил Амурский казачий колледж».

Эффективность обучения в организациях профессионального образования региона за последнее время выросла. Это произошло за счет более высоких баллов аттестата у абитуриентов и более активного взаимодействия с работодателями. Кроме того, представители предприятий все чаще привлекаются для проведения демонстрационного экзамена. Сейчас более 70% экспертов, принимающих участие в оценке, – это представители предприятий.

Региональные власти вводят дополнительные меры поддержки для учащихся вузов и ссузов. Например, в Приамурье выплачиваются губернаторские стипендии для студентов-отличников, а также студентов, которые успешно совмещающих учебу с работой.