Песков назвал причины сокращения контактов Путина с Макроном и Шольцем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сокращение контактов президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем связано с нежеланием политиков прислушаться к позиции РФ. Такое заявление в понедельник, 24 октября, сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«А что касается господина Макрона и господина Шольца, просто последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг», - заявил представитель Кремля, добавив, что именно «поэтому с ними контактов стало меньше».

Песков также отметил, что разница в интенсивности общения российского президента с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом по сравнению с Макрномом и Шольцем связана с разной позицией глав трех государств в посредничестве по урегулированию конфликта вокруг Украины. «Анкара декларирует свою готовность продолжить посреднические усилия, и президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции», - отметил пресс-секретарь.