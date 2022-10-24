Украина ввела санкции в отношении руководителей Ассоциации юристов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина ввела санкционные ограничения в отношении руководства Ассоциации юристов России (АЮР). В черный список от Совета национальной безопасности и обороны Украины попали председатель ассоциации Сергей Степашин и председатель правления АЮР Владимир Груздев.

«Санкции стали вводить против руководителей российских общественных объединений», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в пресс-службе организации.

Как сообщают в пресс-службе, ассоциация занимается общественной работой, связанной с правовым просвещением граждан, а также защищает права и интересы россиян. В том числе, ассоциация запустила проект «За права соотечественников», организуя бесплатную правовую поддержку россиянам и соотечественникам, подвергшимся дискриминации за границей.

«Видимо, именно за это Сергей Степашин, Владимир Груздев и даже члены его семьи "удостоились" попадания в санкционный список. Такова текущая реальность, что ни одно благое дело не останется незамеченным», - отметили в АЮР, добавив, что ассоциация и далее продолжит свою деятельность по защите прав и интересов россиян.