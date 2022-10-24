В Польше сообщили о неспособности тратить миллиарды на украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша уже выделила на помощь украинским беженцам 5,5 млрд злотых (более 1 млрд долларов), и правительство республики считает, что страна больше не может позволить себе такие масштабные выплаты. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, польские власти признают, что экономика республики перегружена из-за финансовой помощи, которую направляют на помощь украинским беженцам в рамках принятого в марте 2022 года специального закона. Министерство внутренних дел Польши заявляет, что разрабатывает законопроекты в данном направлении, но на данный момент подробности не раскрываются.

Сообщается, что из фонда, созданного для помощи беженцам, было потрачено 4,1 млрд злотых, что предусматривает расходы на транспорт, пособия, проживание и питание. Также существуют социальные и семейные льготы, которые включают в себя пособия на 300 злотых на каждого украинца или же по 500 злотых на взрослого гражданина с ребенком. На такие выплаты направили уже примерно 1 млрд злотых.

Как заявляют журналисты, в последнее время появилась проблема вымогательств польских льгот со стороны организованных групп украинских граждан. В правительстве Польше признали, что в связи с этим ввели ужесточения контроля, которые дают право Институту социального страхования и органам местного самоуправления требовать личной явки украинца под страхом потери льготы в случае несоблюдения требований в указанный срок.