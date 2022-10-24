Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы"

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной, сообщил сегодня, 24 октября, в ходе брифинга по угрозам радиационной безопасности начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Минобороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - уточнил Кириллов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Украиной "грязной бомбы".

Также ранее Кириллов заявил, что Украина с помощью "грязной бомбы" хочет выставить Россию ядерным террористом.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.