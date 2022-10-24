Премьер Грузии заявил, что конфликт на Украине должен завершиться с помощью переговоров

Ираклий Гарибашвишил выступил с важным заявлением по поводу конфликта на Украине Фото: REUTERS

Конфликт на Украине в обязательном порядке должен быть урегулирован исключительно путем переговоров. С таким заявлением выступил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

По его мнению, подобный сценарий развития событий является единственно возможным вариантом. Гарибашвили убежден, что рано или поздно Киев и Москва вынуждены будут сесть за стол переговоров и попытаться достигнуть тех или иных договоренностей.

"То, что происходит на Украине, однозначно должно быть урегулировано путем переговоров", - цитирует премьера Грузии информагентство ТАСС. Отмечается, что Гарибашвили сделал это заявление по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в населенном пункте Мухрани. Грузинский премьер подчеркнул, что в необходимости российско-украинских переговоров (и других дипломатических форматов) для урегулирования конфликта убеждены и он сам, и азербайджанский лидер Алиев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Западу важно сохранять каналы для коммуникации с Россией, так как вести диалог с Москвой в любом случае будет необходимо, ведь конфликт на Украине "когда-нибудь точно завершится".