Европейский банк реконструкции и развития одобрил выделение Украине до 3 млрд евро Фото: REUTERS

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение Киеву помощи в размере до 3 млрд евро на 2022-2023 годы для поддержания экономики и бизнеса Украины. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 24 октября, сообщении банка, где также сообщают, что глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо рассказала украинскому президенту Украины Владимиру Зеленскому о выделяемой помощи.

«Я хотела встретиться с президентом Зеленским, чтобы лично выразить ему нашу солидарность и поддержку Украины. Он не оставил у меня сомнений по поводу масштаба необходимой поддержки, и ЕБРР настроен сделать все, чтобы выполнить свою часть задачи», - приводятся в сообщении банка слова глав ЕБРР.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что совместно с партнерами и донорами планирует выделить в этом году 1 млрд евро на поддержку экономики Украины. В частности, ЕБРР заявил о выделении кредита «Нафтогазу» в размере 300 млн евро, указав, что средства направлены для повышения энергетической безопасности страны.