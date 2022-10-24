Медведев дал резкий ответ на сообщения о истощившихся запасах оружия России

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выпуск вооружений и спецтехники в России кратно увеличивается по всем направлениям, вопреки утверждениям вражеской аналитики, что они в ближайшее время закончатся, написал в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Читая вражескую аналитику, не один раз встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и спецтехники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!" - отметил Медведев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.