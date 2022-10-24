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Политика24 октября 2022 13:40

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Речь идет об Одесской, Николаевской, Кировоградской областях страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушную тревогу объявили сегодня, 24 октября, в Одесской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, об этом сообщили власти данных регионов.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины. Об этом передавала украинская газета "Зеркало недели". Так, согласно данным издания, воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.