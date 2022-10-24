Лиз Трасс поздравила Сунака с избранием на пост премьер-министра Великобритании Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поздравила своего преемника - экс-главу Минфина Риши Сунака с восхождением на пост премьер-министра и лидера партии Консерваторов.

"Поздравляю Риши Сунака с назначением на пост лидера Консервативной партии и нашего следующего премьер-министра. Я вас полностью поддерживаю", - написала Трасс в своем Twitter.

Свою поддержку Риши Сунаку выразила и его оппонент - лидер палаты общин Пенни Мордонт. Она снялась с места кандидата в премьер-министры, благодаря чему Сунаку стал безоговорочным лидером Консерваторов. На днях он вступит окончательно в должность премьер-министра Великобритании.

Напомним, 20 октября 2022 года, на тот момент действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Она пробыла на посту 44 дня и вошла в историю страны, как премьер с самым коротким сроком на посту. Трасс призналась, что не справилась со своей миссией.