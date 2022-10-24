Инфекционист Герасимов посоветовал россиянам не переносить простуду на ногах Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-терапевт, инфекционист Артем Герасимов призвал россиян не переносить простуду на ногах, а остаться дома. Он объяснил это тем, что при такой ситуации возрастает вероятность возникновения различных осложнений.

По его словам, специалисты разделяют их на два типа: специфические и неспецифические.

- К специфическим мы относим бактериальное обсеменение (избыточное количество микроорганизмов в организме), что потребует в дальнейшем назначения антибиотиков, а, возможно, и стационарной помощи, - предупредил Герасимов.

Также к этой группе относятся поражения органов дыхательной системы. Так, вызываемый простудой затяжной кашель может привести к развитию бронхиальной астмы. Еще одним последствием простуды является поражение органов слуха, сообщает "Пятый канал".

Накануне Life.ru писал, что иммунолог Андрей Продеус перечислил правила, которые помогут человеку не заболеть осенью. На первом месте своевременный сон, и это один из главных способов укрепить иммунитет в сезон простуд. Он также напомнил про рациональное питание и необходимость снизить неблагоприятное воздействие на организм как физических, так и психологических факторов.

До этого ОТР сообщал, что осенью растет заболеваемость респираторными инфекциями. Симптомы могут быть схожи с коронавирусными, поэтому стоит пройти ПЦР-тестирование, чтобы исключить вероятность заболевания COVID-19.