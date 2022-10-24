Глава Генштаба ВС России Герасимов обсудил с американским коллегой возможное применение Украиной "грязной бомбы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США Марком Милли пв телефонной беседе возможное применение "грязной бомбы" Украиной, сообщили сегодня, 24 октября, в Минобороны РФ.

"Начальник генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. В ходе беседы было продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - уточнили в ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что опасения о подготовке “грязной бомбы” на Украине подтвердились. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Также ранее Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.