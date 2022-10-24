В Госдуме России призвали созвать Совбез ООН из-за разработки Киевом "грязной бомбы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Совет Безопасности ООН должен экстренно собраться из-за появившихся данных о разработке киевскими властями "грязной бомбы" и назначить расследование с привлечением международной миссии.

"Совбезу ООН следует экстренно собраться, чтобы остановить киевский режим, задумавший совершить масштабную провокацию с использованием "грязной бомбы". Всему мировому сообществу нцжно сплотиться, чтобы остановить... киевский режим...", - сказал РИА Новости Шеремет.

Ранее сайт KP.RU писал, что опасения о подготовке “грязной бомбы” на Украине подтвердились. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Также ранее Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.