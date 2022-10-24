Байден предположил, когда он может умереть

Байден заявил, что может умереть в любой момент. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что может умереть в любой день. Таким образом он согласился с опасениями американцев по поводу состояния его здоровья.

Байден дал интервью для MSNBC, в котором заявил, что его избиратели имеют право беспокоиться о его здоровье, так как в его возрасте естественно иметь проблемы со здоровьем.

«Лучший способ вынести суждение — это понаблюдать за мной. Замедляюсь ли я? Теряю ли я прежний темп? Завтра я могу заболеть, завтра я могу умереть», - сказал Джо Байден в ответ на вопрос о том, имеет ли смысл избирателям голосовать за него на предстоящих президентских выборах, учитывая его возраст и состояние здоровья.

Еще летом американцы называли вероятность того, что президенту США Джо Байдену удастся избраться на второй срок главы государства, крайне небольшой из-за пожилого возраста и сопутствующих проблем со здоровьем.

Ранее бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что умственное здоровье Байдена представляет угрозу национальной безопасности США.

Также сообщалось, что демократ Джо Каннингем назвал Байдена слишком старым для управления США и посоветовал ему не идти на следующие выборы.