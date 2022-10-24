ООН призвала избегать эскалации конфликта на Украине из-за сообщений о "грязной бомбе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ООН на фоне сообщений о готовящейся на Украине провокации с пользованием "грязной бомбы" призывает стороны к избеганию шагов, которые могут вести к просчету или эскалации, заявил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы в курсе сообщений в СМИ. У нас нет возможности узнать, правда это или нет. Наша позиция в этом вопросе и по многим другим – все стороны должны избегать любых действий, способных привести к просчету и эскалации уже разрушительного конфликта", - подчеркнул он.

Ранее сайт KP.RU писал, что опасения о подготовке “грязной бомбы” на Украине подтвердились. Министр иностранных дел подчеркнул, что российские опасения получили конкретные подтверждения.

Также ранее Минобороны России привело силы в готовность на случай взрыва "грязной бомбы". Об этом сообщил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.