Глава "Нафтогаза" считает, что предстоящая зима будет худшей в истории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что предстоящая зима будет "худшей в истории" Украины, предупредив о серьезных перебоях с подачей электричества и проблемах с отоплением.

"Это будет худшая зима в нашей истории. Ожидаются постоянные перебои с электричеством и проблемы с отоплением", - заявил Витренко в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Также глава "Нафтогаза" отметил, что Украине необходима поддержка партнеров. Витренко уточнил, что примерно 40% объектов электроэнергетики в стране разрушены.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 24 октября 2022 года можно прочитать здесь.