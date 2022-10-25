В США оценили призыв конгрессменов к переговорам с Россией по Украине Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби сообщил, что в Белом доме оценили письмо от конгрессменов с призывом к переговорам с Россией по Украине.

- Мы ... ценим взгляды, высказанные этими членами конгресса, - сказал Кирби.

Также он добавил, что отметив, что в Белом доме знают об этом письме и видят ту "обеспокоенность" со стороны Конгресса по поводу ситуации на Украине. При этом Кирби заверил, что Соединенные Штаты не станут вести переговоров с Россией без участия украинской стороны.

Накануне группа конгрессменов направила в администрацию президента США письмо. В документе представители ведомства выражали свой призыв к переговорам с РФ об урегулировании ситуации на Украине. В частности, отмечалось, что к президенту Джо Байдену обратились три десятка членов палаты представителей. Письмо подписали представители либерального крыла в Демократической партии.