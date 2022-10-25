В Германии более 7 тысяч немцев вышли на митинги против энергетической политики страны Фото: REUTERS

В Германии на улицы городов вышли тысячи протестующих немцев. Митингующие граждане ФРГ выступили против политики федерального правительства в области энергетики и кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство DPA.

- Тысячи людей снова вышли на улицы в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт ...Они протестовали против таких последствий украинского кризиса, как высокие цены на энергоносители и политики правительства, - отмечают журналисты.

Всего, по предварительным данным полиции, участниками протестных акций стали более семи тысяч человек. В целом демонстрации прошли в спокойной обстановке. Самые крупные протесты наблюдались в немецких городах Эрфурт, Магдебург и Лейпциг.

Накануне сайт KP.RU писал, что Европа бурлит страстями. Так, в чешской Праге прошел грандиозный 100-тысячный митинг протеста под лозунгами установления конструктивных отношений с Россией. Он стал своего рода демо-версией того, что ждет страны ЕС в предстоящие холодные месяцы, когда платежи за коммунальные услуги вырастут в несколько раз. А после этого в немецком Кельне собралась еще одна заметная уличная акция.