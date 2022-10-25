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Происшествия25 октября 2022 6:58

Пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской телекомпании в Мелитополе

Мощность удара составила 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской телекомпании в Мелитополе

Пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской телекомпании в Мелитополе

Фото: "КП" Архив

Пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил, член Общественной палаты России Александр Малькевич, уточнив, что среди пострадавших есть сотрудники холдинга «ЗаМедиа»

«Пострадали пять человек - сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие мирные жители», - написал член Общественной палаты России в Telegram – канале, отметив также, что в результате взрыва был нанесен ущерб имуществу СМИ, в том числе, студии «ЗаРадио».

Малькевич также заявил, что мощность удара составила 1.5-2 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о теракте около здания запорожской областной телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе, сообщив, что взорвалось самодельное устройство.