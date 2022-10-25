Стремоусов сообщил о попытках украинских войск продавить линию обороны в херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы предпринимают попытки продавить линию обороны в Херсонской области, однако ситуация на фронте стабильная, сообщил заместитель временно исполняющего обязанности главы региона Кирилл Стремоусов.

«Ситуация на фронтах без изменений. Несмотря на попытки укронацистов продавить линию обороны, шансов у них нет», – заявил он видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам Стремоусова, линия фронта не движется, поскольку украинские военные «не хотят умирать». Быстрые победы ВСУ закончились, фронт постоянно укрепляется, отметил заместитель врио главы Херсонской области.

Как подчеркнул Стремоусов, сейчас Херсон переживает непростые времена, но большая часть жителей находится в безопасности. Он заявил, что после завершения боевых действия все виновные понесут наказание и будут осуждены по законам военного времени.