Adidas прекращает сотрудничество с Канье Уэстом из-за его противоречивых действий Фото: REUTERS

Немецкий концерн по производству спортивной одежды и обуви Adidas собирается разорвать сотрудничество с американским певцом Канье Уэстом из-за его противоречивых действий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает издание, такое решение было принято после недель обсуждений внутри самой компании, которая за последнее десятилетие превратила совместную с Канье Уэстом линейку Yeezy в бренд, на долю которого, по оценкам специалистов, приходится примерно 8% от общего объема продаж Adidas.

Отмечается, что после недавних высказываний певца в соцсетях компания столкнулся с большим количеством критики. О данным истоков издания, Adidas вслед за модным домом Balenciaga собирается разорвать отношения с рэпером уже в этот вторник, 25 октября.

Напомним, в начале марта в рамках Недели моды в Париже Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter. Такой слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter. Действие певца вызвало неодобрение, а позже его страницы были заблокированы в нескольких соцсетях.