Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на российский газ приведет к дестабилизации мирового энергорынка

Николай Шульгинов сделал важное заявление о последствий санкций Запада против российских энергоресурсов Фото: kremlin.ru

Возможное введение ЕС потолка цен на газ приведет к дестабилизации мирового энергетического рынка и крайне негативно отразится как на производителях газа, так и на его потребителя. С таким заявлением выступил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Идея установить потолок цены на газ, поддерживаемая рядом стран-членов ЕС, грозит ещё больше дестабилизировать энергетические рынки с негативными последствиями как для потребителей, так и производителей газа", - цитирует российского федерального чиновника информагентство РИА Новости.

Европейский союз уже на протяжении нескольких месяцев обсуждает возможность введения жесткого потолка цен на российский газ. Однако пока данную санкционную меру против РФ ЕС утвердить не может, так как далеко не все страны-члены союза готовы ее поддержать.

Это связано с тем, что Россия, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, откажется поставлять свой газ в те страны, которые поддержат введение потолка цен на российское "голубое топливо". Такого варианта развития событий в преддверии наступающей зимы опасаются некоторые европейские государства, поэтому в настоящее время потолок цен на российский газ на уровне ЕС пока официально так и не введен.