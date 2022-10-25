В Башкирии меры поддержки мобилизованных рассчитаны только на официальных жен резервистов

Получить поддержку смогут только официальные жены мобилизованных из Башкирии Фото: Анна Маркова

У многих жителей Башкирии возникают вопросы о порядке получения льгот и поддержки близкими мобилизованных резервистов. На один из них ответила вице-премьер республики Лира Исмагилова. Портал «Mkset.ru» сообщает, что рассчитывать на меры поддержки смогут лишь официальные жены мобилизованных для участия в СВО мужчин из Башкирии. Также чиновник подчеркнула, что пока это условие не распространяется на несовершеннолетних, родители которых не состоят в официальном браке.

Ранее военком Башкирии Михаил Блажевич говорил о том, что частичная мобилизация в республики завершится 28 октября. После этого прекратится рассылка и вручение повесток подходящим для этого категориям граждан. Однако желающие отправиться в зону проведения СВО добровольно все также смогут сделать это.

Также Блажевич отметил и то, что во время проведения частичной мобилизации в Башкирии возникали ошибки и нюансы, которые удалось разрешить.