Глава Амурской области Василий Орлов: «Больше 16 млн рублей получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела»

Один из победителей конкурса - владелец социального такси Михаил Волошин.

В Амурской области подвели итоги конкурса на получение федеральных грантов в рамках национального проекта по поддержке малого бизнеса. Помощь получат 34 предприятия региона.

«Программа федеральных грантов для социальных предпринимателей в регионе реализуется третий год подряд, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. - С этого года по решению правительства РФ на финансовую поддержку смогли претендовать еще и молодые предприниматели до 25 лет. По результатам конкурсного отбора больше 16 миллионов получат социальные предприниматели и молодые бизнесмены на развитие своего дела. Призовой фонд разделят 34 предприятия, 27 из которых имеют статус социального».

Победителями грантового конкурса стали стоматологические клиники, оказывающие льготные услуги пенсионерам и социально-незащищенным жителям области, учебно-производственное предприятие, трудоустраивающее инвалидов, организации дошкольного образования, служба социального такси.

«Каждый из них помогает решать важные социальные вопросы на своих территориях. Таким проектам будем оказывать помощь и дальше», - пообещал Василий Орлов.

Один из победителей конкурса – Михаил Волошин, владелец социального такси. В специально оборудованной машине он помогает оперативно доставлять в лечебные учреждения маломобильных граждан. На средства гранта Волошин собирается приобрести второй автомобиль. С просьбой о помощи в его покупке Михаил в июне обратился к губернатору во время прямой линии.

Впервые федеральные гранты также получат семь проектов молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.