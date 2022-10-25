Губернатор Сергей Цивилев: В регионе запущена программа «Чистый уголь - зеленый Кузбасс»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе стартовала программа «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». В нее вошли 15 научно-технических проектов, решающих задачи по безопасной добыче и переработке угля. По словам губернатор Сергея Цивилева, новая стратегия развития промышленности региона направлена на сохранение экологии и здоровья жителей.

«Чистый уголь — зеленый Кузбасс» - это первая в России комплексная научно-техническая программа, получившая поддержку на федеральном уровне, - рассказал Сергей Цивилев. - Это программа полного инновационного цикла, то есть включающая в себя взаимодействие научного сообщества, разработчиков и заказчиков. Необходимо, чтобы разработки точно соответствовали потребностям промышленников, чтобы они могли развивать производства, в том числе импортозамещающие. Экономика региона устойчива к внешним вызовам во многом благодаря угольной сфере, но развивать ее и снижать ее влияние на экологию – в наших силах, бюджет на это есть».