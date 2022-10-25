В Норвегии задержан подозреваемый в работе на спецслужбы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии задержан гражданин Бразилии российского происхождения, которого подозревают в работе на спецслужбы России.

Как передает NRK, подозреваемый приехал в Норвегию осенью прошлого года. Полицейская служба безопасности арестовала мужчину, когда тот направлялся на работу в Университет Тромсё.

«Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является россиянином и работает на одну из российских спецслужб», - передает издание, где также заявляют, что мужчина «занимался исследованием гибридной войны».

Напомним, два года назад, в августе 2020 года, полицейской службой безопасности Норвегии был задержан подозреваемый в передаче важных сведений иностранному государству. Позже появилось сообщение о том, что он мог передавать данные России. Как сообщало Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на представителя норвежской спецслужбы Лине Нюгорд, подозреваемый якобы встречался с офицером российской разведки, однако свою вину он не признавал.